Польша – Чехия: прогноз Константина Генича на игру квалификации чемпионата Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Чехия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Польши за 2.44.

Это группа E, здесь тоже очень запутанная история. 9 очков имеет сборная Молдавии, 10 – Польша, 11 — Чехия, 13 очков — у неожиданного лидера, сборной Албании. И здесь играть остается совсем немного — по одному матчу, и все решится.

Польша играет дома против сборной Чехии. И полякам для того, чтобы выйти из этой группы, необходимо обязательно чехов обыгрывать. Чехам важно не проиграть сборной Польши. Поляки, оступившись с Молдавией дома (1:1), сами поставили себя в такое затруднительное положение. Роберт Левандовски набирает форму, в последнем туре забил 2 мяча, пусть 1 и с пенальти. Польша вот такие матчи, наверное, должна уметь выигрывать. Да, у Фернанду Сантуша не получилось, сейчас Михал Пробеж новый тренер сборной Польши.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Чехи неудачно играют на выезде. Они куда больше домашняя команда. И вот в последнем матче выездном проиграли крупно сборной Албании. С большим трудом Чехия обыграла Фарерские Острова – 1:0. И то Соучек забил на 76-й минуте с пенальти.

Тяжелый матч ожидается для тех и для других. Но я здесь отдам предпочтение сборной Польши. Они все-таки играют дома, и для них этот матч решающий. Польша выиграет у Чехии за 2,44. Классный коэффициент. Можно подстраховаться и попробовать сыграть Польшу с форой (0) за 1,75. Тоже неплохо.