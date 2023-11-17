Польша — Чехия: ставка Александра Мостового на игру квалификации Евро-2024 17 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Польша — Чехия.

Ставка: ничья за 3.25.

«В рамках 9-го тура квалификации Евро-2024 сойдутся Польша и Чехия. Соперники борются за выход в финальный этап турнира. Уверен, что тут будет борьба за очки все 90 минут.

Польша пока что не попадает на чемпионат Европы 2024 года. Команда на третьей строчке с 10 очками. Впрочем, Чехия и Албания с позиций выше обгоняют поляков только на одно и три очка. Так что для поляков ещё ничего не потеряно. Хотя успех сборной не столь предсказуем — на этом этапе отбора она чередует разные результаты и пропускает почти больше всех в группе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот Чехия идёт второй в группе квалификации Евро-2024, уступая лидирующей Албании только на два очка. При этом у обоих лидеров на одну игру меньше, чем у поляков. Так что проигрыш в этом туре не столь критичен для чехов. Они, впрочем, тоже в этой квалификации турнира выступают нестабильно, чередуя победы и неудачи.

Я тут не вижу очевидного фаворита. Конечно, состав Польши имеет таких мировых звёзд, как Роберт Левандовски. Впрочем, в обороне поляки показывают себя почти хуже всех в группе. Чехия же не так плохо выступает и закономерно идёт второй в таблице.

Предположу, что они всё-таки сыграют осторожно и не определят победителя», — сказал Мостовой.