Нидерланды — Ирландия: прогноз Павла Погребняка на отборочный матч Евро-2024
Поделиться
Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Нидерланды — Ирландия.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.67.
«Отвлечёмся от клубных дел и сконцентрируемся на матчах сборных. В субботу, 18 ноября, Нидерланды сыграют против Ирландии.
Группа B, важнейший матч для хозяев поля. В случае победы над ирландцами нидерландцев можно будет поздравлять с выходом на Евро. Ирландия провалила турнир, а больше пропустил только Гибралтар.
Нидерланды сильнее, обладают мощными игроками в атаке, а высочайшая мотивация и поддержка болельщиков обеспечат сборной Нидерландов уверенную победу.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Моя ставка – тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67», — сказал Погребняк.
Комментарии
- 18 ноября 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 16 ноября 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 ноября 2023
-
19:00
Партнерский контент