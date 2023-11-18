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Нидерланды — Ирландия: прогноз Павла Погребняка на отборочный матч Евро-2024

Нидерланды — Ирландия: прогноз Павла Погребняка на отборочный матч Евро-2024
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Нидерланды — Ирландия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.67.

«Отвлечёмся от клубных дел и сконцентрируемся на матчах сборных. В субботу, 18 ноября, Нидерланды сыграют против Ирландии.

Группа B, важнейший матч для хозяев поля. В случае победы над ирландцами нидерландцев можно будет поздравлять с выходом на Евро. Ирландия провалила турнир, а больше пропустил только Гибралтар.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нидерланды сильнее, обладают мощными игроками в атаке, а высочайшая мотивация и поддержка болельщиков обеспечат сборной Нидерландов уверенную победу.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Моя ставка – тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67», — сказал Погребняк.

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