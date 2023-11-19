Сербия — Болгария: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Болгария.

Ставка: победа Сербии с форой (-1.5) за 1.74.

«Сербия и Болгария встретятся в рамках последнего тура квалификации Евро-2024. Сербы пока не гарантировали себе выход в финальный этап турнира. Но, думаю, у болгар не получится отобрать очки у соперника.

Сербы неровно проводят концовку квалификации на чемпионат Европы. Команда чередует победы и поражения. Хотя оба раза Сербия проиграла Венгрии, уже вышедшей из группы на данный момент, — 1:2 дважды. В остальных матчах отбора «белые орлы» набирали очки. Сейчас они идут на втором месте, но за тур до финиша Черногория с третьей строчки уступает подопечным Драгана Стойковича два балла. Так что, проиграв в этом матче, сербы рискуют не попасть в финальный этап Евро.

Болгария в последнем туре сумела сыграть вничью с лидирующей Венгрией — 2:2. Так команда прервала свою серию поражений, которая насчитывала уже четыре матча. Несколько неудач пришлись у «львов» на квалификацию Евро. Хотя и до этой серии болгары только теряли очки в турнире. Они сейчас стоят на последнем месте в группе без побед в активе. Так что никакой мотивации у этой сборной нет. Недавно она проиграла Албании в товарищеском матче (0:2).

Для меня тут интриги нет. Мне нравится сборная Сербии — она имеет в составе сильных игроков. Да и турнирное положение соперников обо всём говорит. Болгарию ждёт поражение. «Белым орлам» жизненно важно побеждать сегодня, чтобы выходить в финальный этап чемпионата Европы», — сказал Павлюченко.