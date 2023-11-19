Испания — Грузия: прогноз Александра Вишневского на матч отбора чемпионата Европы — 2024

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании в обоих таймах за 1.77.

«В прошлой игре испанцев против киприотов я ставил против них, поставил на Кипр с форой (+3.5), и Испания действительно эту фору не смогла пробить, выиграла всего лишь 3:1 в гостях на Кипре. Но теперь, я думаю, история будет совершенно другая, потому что это домашняя игра и совершенно другая мотивация. «Фурия Роха» будет играть в Вальядолиде, где она редко проводит матчи, и, соответственно, поддержка от переполненного стадиона будет гнать сборную Испании вперёд. Думаю, что запасные игроки Испании, которые получат свой шанс, будут очень мотивированы. Думаю, что состав будет более близок к оптимальному, чем в прошлой игре, не зря же всех этих футболистов вызвали на сбор. Пора им играть, пора проявлять себя, и на глазах у своих болельщиков они будут куда более мотивированы, чем на Кипре. Мне кажется, что Испания имеет все шансы закончить отборочный этап крупной победой, тем более что сборная Грузии наверняка устала, потому что три дня назад грузины провели тяжёлую игру с Шотландией, где добились очень хорошего для себя результата – ничья 2:2. Два гола забил, вы не поверите, Кварацхелия. И после такого энерговыматывающего матча через два дня на третий сыграть против сборной Испании, которая умеет добивать обессиленных соперников, я думаю, это сложная задача для сборной Грузии, которая при всём уважении всё-таки не чета сборной Испании.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что «Фурия Роха» здесь победит. Честно говоря, я хотел поставить на сборную Испании с форой (-2), и пару дней назад я видел, что коэффициент на это был очень пристойным – в районе 1.68, но сейчас он почему-то упал до 1.46. С таким коэффициентом игра вряд ли стоит свеч. Поэтому я, наверное, порекомендую другую ставку – победу сборной Испании в обоих таймах, на это коэффициент 1.77. Думаю, что основные футболисты в первом тайме смогут добиться преимущества. Против Кипра забили все три гола в первые же полчаса. Но я думаю, что теперь сборная Испании сделает выводы и во втором тайме свежие игроки тоже поназабивают. Поэтому здесь с учётом того, что проседают коэффициенты, проседают они, наверное, из-за того, что какие-то проблемы в сборной Грузии или масса ставок против неё, в общем, я исходя из коэффициента выберу ставку, что Испания выиграет оба тайма», — сказал Вишневский.