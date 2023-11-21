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Косово – Беларусь: прогноз Николая Ходасевича на отборочный матч Евро-2024

Косово – Беларусь: прогноз Николая Ходасевича на отборочный матч Евро-2024
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Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Косово – Беларусь.

Ставка: Беларусь не проиграет за 2.25.

«В первом круге квалификации на Евро-2024 сборная Беларуси победила команду Косово со счетом 2:1. Матч состоялся в июне этого года, шансы на выход из группы на тот момент сохраняли обе команды.

А сейчас у обеих сторон нет серьезных турнирных задач, но наверняка есть локальные. При определенном стечении обстоятельств косовары могут стать третьими в таблице, а белорусы в случае победы уйдут с пятой строчки и опередят оппонента.

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Любопытно, что обе сборные на серии из трех матчей без поражений. В последней игре команда Косово на выезде разошлась миром со швейцарцами, а беларусы минимально переиграли аутсайдеров из Андорры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Косово
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И все-таки у сборной Беларуси будет побольше желания и мотивации завершить год на мажорной ноте. Новый главный тренер Карлос Алос ротацией распределил нагрузку между игроками на Андорру и Косово. Во вторник на поле выйдут в основном те, кто не играл в субботу. Задача не проиграть – посильна и очень желанна для гостей», — сказал Ходасевич.

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