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Гибралтар — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на встречу отбора ЧМ-2024

Гибралтар — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на встречу отбора ЧМ-2024
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора ЧМ-2024 Гибралтар — Нидерланды.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.85.

«Наступил заключительный тур и день отбора на Евро-2024. Гибралтар, известный всем после поражения от Франции со счётом 0:14, сыграет против Нидерландов.

С турнирной точки зрения игра ничего не решает. Нидерланды проходят дальше со второго места, а Гибралтар занимает последнее место в группе без забитых мячей. Понятно, что выиграют Нидерланды, но вопрос в том, сколько будет забито мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Учитывая, что Гибралтар так много пропустил от Франции, команда будет более самоотверженно действовать у своих ворот, чтобы не допустить повторения результата. Я бы отметил, что дома Гибралтар больше трёх мячей не пропускал. Нидерланды, в свою очередь, больше двух мячей забивали лишь дважды. На выезде им и вовсе только раз удалось забить два гола.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Гибралтар
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не верю в разгром. Стоит ждать вязкой игры, в которой Нидерланды забьют, а потом будут тянуть время, что свойственно командам Кумана. Я думаю, что матч завершится со счётом 3:0 в пользу Нидерландов. Это самый частый счёт для матчей Гибралтара. Перестрахуюсь и возьму ставку ТМ 5.5. Можно брать и ТМ 4.5, потому что после матча с Францией коэффициенты перегреты, но мне больше всего нравится ТМ 5.5 за 1.85», — сказал Мор.

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