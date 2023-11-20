Гибралтар — Нидерланды. А Куман способен выиграть 14:0?

21 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Гибралтар — Нидерланды. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Кумана: поставить на победу нидерландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Успех гибралтарцев оценён экспертами в 120. Ставки на ничью принимаются за 30.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Гибралтар — Нидерланды 21 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Гибралтар — Нидерланды получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.22, а тотал меньше 3.5 мяча — за 4.30. В случае если забьют гибралтарцы, сыграет коэффициент 6.00. Если не забьют — коэффициент 1.13. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 6.00.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Гибралтар — Нидерланды (21.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место играм квалификации на чемпионат Европы в Германии. 21 ноября состоится семь встреч 10-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Сан Жоау да Венда» в Португалии сборная Гибралтара сыграет с Нидерландами. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Гибралтара всегда была одним из главных аутсайдеров на международной арене. Забить гол — уже является для неё знаменательным событием. «Пятьдесят четвёртые» занимают 198-ю строчку в мировом рейтинге. Наилучшим их достижением было 190-е место — в октябре 2018 года.

Во всех семи встречах отборочного турнира на Евро-2024 подопечные Хулио Рибаса уступили. За этот период времени они не забили ни одного мяча, в то время как пропустили 35. 14 из них гибралтарцы пропустили в матче последнего тура с Францией. Поражение стало для них самым крупным за всю историю существования.

Статистика ужасная, но всё могло быть ещё хуже. В матче с Нидерландами «пятьдесят четвёртые» проиграли со счётом 0:3, но вполне могли пропустить больше. «Оранжевые» нанесли 49 ударов, однако только 11 из них пришлись в створ. Подопечные Рибаса даже ни разу не подошли к их воротам.

После возвращения Рональда Кумана на должность главного тренера у Нидерландов обострились проблемы с завершением. В семи встречах квалификации на Евро-2024 они забили только 11 мячей, а пропустили семь. Как ни странно, этого оказалось достаточно для того, чтобы гарантировать себе выход в финальный раунд турнира.

Сборная Нидерландов уступила только Франции (0:4 и 1:2). Во всех остальных встречах одержала победы. Правда, уверенными их назвать трудно. В последних двух турах подопечные Кумана с минимальным перевесом обыграли Грецию (1:0) и Ирландию (1:0).

После игры с ирландцами многие раскритиковали Кумана. Российский тренер Александр Григорян назвал матч удивительной тягомотиной. Он отметил, что помнит Рональда как легендарного футболиста, но считает скучным наставником.

Григорян выразил недоумение — как с таким подбором спортсменов можно так скучно играть. Он также подчеркнул, что не имеет значения, играет Куман в три защитника или в два, ведь количество взаимодействий минимально. Александр подытожил, что мы видим сборную Нидерландов, которая очень ограничена в творчестве.

Сумеет ли Куман исправиться? Соперник очень удобный. Думается, в этот раз голландцы забьют больше трёх мячей. Сделать ставку на победу «оранжевых» с форой (-4.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. В двух из трёх последних очных встреч они выиграли с крупным счётом.

Дело в том, что с голландцев спало давление. Победив Ирландию, они обеспечили себе выход на Евро-2024. Теперь можно сыграть не на результат, а для сохранения имиджа и отвести душу. Вряд ли «оранжевые» забьют так же много, как Франция, но голов шесть или семь они наверняка сумеют соорудить.

Надолго ли Куман задержится на посту главного тренера национальной команды — сказать трудно. Его подопечные неудачно выступили во встречах с Францией и не сумели преуспеть в Лиге наций. В полуфинале они проиграли Хорватии (2:4 д. вр.), а в матче за третье место — Италии (3:4). Однако предстоящий соперник очень удобен.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Гибралтар — Нидерланды 21 ноября 2023 года

В первом матче Гибралтар только чудом не пропустил больше. У его футболистов намного ниже индивидуальное мастерство, а также хуже поставлена командная игра, чем у сборной Нидерландов. «Оранжевые» переживают непростые времена, но такого соперника они просто обязаны обыграть крупно. Тем более гибралтарцам будет трудно прийти в себя после поражения в минувшей встрече с Францией — 0:14.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-4.5) за коэффициент 1.87.