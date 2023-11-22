«Вашингтон» — «Баффало»: когда матч НХЛ, во сколько начало, забьёт ли Овечкин, прогнозы

23 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Баффало». Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Баффало» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить в букмекерских конторах пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.30.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Стоит отметить отличную форму капитана «столичных» Александра Овечкина. В последних 13 встречах он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.