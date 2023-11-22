«Вашингтон» — «Баффало». Овечкин продолжит в том же духе

23 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Баффало». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 23 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Баффало» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» (23.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

23 ноября состоится множество интересных встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Столичные» далеко не самым лучшим образом начали сезон. В первых пяти матчах они одержали только одну победу. Кроме того, в лазарет угодил один из лидеров клуба — Никлас Бекстрём. Некоторые критики уже начали списывать «Кэпиталз» со счетов, но у Спенсера Карбери нашёлся для них красивый ответ.

В последних 10 играх «Вашингтон» уступил только «Айлендерс» (0:3) и набравшей отличный ход «Флориде» (3:4 ОТ). Также он обыграл в серии послематчевых буллитов «Миннесоту» (3:2 Б). Во всех остальных встречах подопечные Карбери одержали победы в основное время, в частности в матче с возглавляющим Западную конференцию «Вегасом» (3:0).

Особый вклад в результат привнесли набравший отменную форму Чарли Линдгрен и Коннор Макмайкл. Голкипер совершил 35 сейвов и оформил шат-аут, а нападающий отметился важной заброшенной шайбой. Именно в 22-летнем форварде Карбери нашёл достойную замену Бекстрёму.

В последних 10 матчах в НХЛ Макмайкл записал на свой счёт три гола и столько же результативных передач. Также стоит отметить отличную форму капитана «столичных» Александра Овечкина. В последних 13 встречах он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Некоторые критиковали 38-летнего хоккеиста, отмечая регресс в его хоккее. В некоторых матчах Овечкин действительно выступил неудачно, но он играл на команду. Теперь старания россиянина окупаются с лихвой. «Вашингтон» идёт на седьмом месте в Восточной конференции. Отставание от занимающего четвёртую строку «Торонто» составляет два очка, но у него есть два матча в запасе.

«Баффало», в свою очередь, располагается поодаль от зоны плей-офф — на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от идущей следом «Оттавы» составляет одно очко, но у «Сенаторз» есть целых три игры в запасе. Стоит отметить, что на последнем отрезке сезона они смотрятся лучше, чем «клинки».

В 18 матчах подопечные Дона Гранато одержали только восемь побед, причём бóльшая их часть была добыта во встречах с располагающимися в нижней части сводной таблицы НХЛ командами. Также «Сэйбрз» уступили в овертайме «Каролине» (3:4 ОТ). Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время.

Многие возлагали надежды на то, что после рекордных 12 лет без плей-офф «клинки» сумеют прервать неудачную серию и поборются за участие в Кубке Стэнли. У «Баффало» собрался неплохой костяк из молодых хоккеистов, которые поднабрались опыта и в конце прошлого сезона выдали отличную серию.

Однако начался новый сезон, и проблемы обрушились на «Сэйбрз» с новой силой. Они утратили стабильность, в частности из-за травм. Совсем недавно угодил в лазарет один из самых результативных игроков «клинков» Тейдж Томпсон. Он получил повреждение левого запястья во встрече с «Бостоном» (2:5). Конкретной даты его возвращения пока нет, но ожидается, что восстановление займёт до двух месяцев.

Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. «Кэпиталз» идут на серии из четырёх побед в основное время. В этих встречах Овечкин отдал одну результативную передачу и забросил три шайбы. Для того чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить 67 голов. Нападающий уверенными шагами приближается к цели.

«Сэйбрз» подходят к матчу не в таком хорошем тонусе, как «Кэпиталз». Только в одной из четырёх последних встреч они одержали победу. Обыграли подопечные Гранато идущий на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной Конференции «Чикаго» (3:2). Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время. Скорее всего, уступят по итогам 60 минут и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 23 ноября 2023 года

Несмотря на проблемы на старте сезона, «Вашингтон» нашёл свою игру. У него обнаружились хорошая глубина состава и новые ведущие игроки. Линдгрен и Макмайкл помогают пребывающему в хорошем тонусе Овечкину делать результат. На домашнем стадионе у «столичных» есть все шансы обыграть нестабильный «Баффало». «Клинки» ослаблены, а также подходят к матчу в плохой форме. В последних восьми встречах у них только три победы.

Ставка: победа «Вашингтона» за коэффициент 2.25.