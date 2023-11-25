«Ньюкасл» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Челси».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

«Челси» начал набирать ход в последние месяцы. На старте сезона много проблем было у команды, нестабильно выступала она. Но сейчас Почеттино сумел найти подход к своим футболистам. Скамейка у коллектива длинная, так что травмы некоторых ключевых игроков не мешают добиваться побед. В последних турах АПЛ «пенсионеры» проиграли только один раз – 0:2 соседу по таблице, «Брентфорду». В остальных матчах «Челси» не проигрывал. А в предыдущем туре клуб и вовсе сумел навязать борьбу «Ман Сити», сыграв с ним результативную ничью – 4:4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но пока что побед у «синих» было недостаточно много – с 16 баллами команда идёт на десятом месте. Преследователи не так сильно отстают от «Челси». Так что неудачи в ближайших матчах могут опустить коллектив ниже середины турнира. «Ньюкасл» же идёт выше своего соперника по этому туру – на седьмом месте. Не самый стабильный сезон проводят «сороки», из-за чего пока и немного отстают от топ-4.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

В последнем туре подопечные Хау неожиданно проиграли «Борнмуту» (0:2). До этого клуб ещё и терял очки в матчах с «Вулверхэмптоном» (2:2) и с «Вест Хэмом» (2:2). Все эти соперники в таблице стоят ниже «Ньюкасла». В отличие от «Челси», «сороки» ещё и представляют Англию в Лиге чемпионов. Но там после важной победы над «ПСЖ» (4:1) клуб также проиграл дважды «Боруссии» Дортмунд – 0:1 и 0:2.

Через пару дней «Ньюкаслу» предстоит провести предпоследний тур группового этапа ЛЧ. Впрочем, особой ротации состава не будет, думаю. В стане «сорок» и без того большое количество травмированных. Но, несмотря на этот факт, подопечные Хау всё равно показывают отличные результаты и часто выигрывают. «Челси» пока такой стабильности не хватает.

После 4:4 с «Ман Сити» я бы не стал сбрасывать со счетов «синих». Но и «Ньюкасл» терпеть второе поражение в АПЛ кряду не собирается. Так что жду равного футбола и много голов», — сказал Павлюченко.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148