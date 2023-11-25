«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Локомотив» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Крылья Советов» за 1.91.

«Возвращаемся к делам РПЛ. И 16-й тур российского чемпионата стартует в Самаре. Дневной матч — «Крылья» сыграют против московского «Локомотива». «Крылья» наконец-то прервали не самую приятную для себя серию без побед, в последнем туре до паузы на сборные одержали победу над «Уралом». И «Крылья» выглядели очень убедительно.

«Локомотив» тоже свой матч выиграл после четырёх матчей кряду без побед. Выиграл у «Ахмата», причём победа получилась волевой. У «Локомотива» не сыграет Тикнизян из-за удаления в прошлом матче, а у Самары не сыграет Гленн Бейл. Примерно равнозначные, равноценные потери.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если вспомнить матч первого круга в Москве, то «Крылья» там, конечно, повозили «Локомотив» знатно, повезло железнодорожникам с дальним ударом Марадишвили. В итоге матч завершился вничью.

«Крылья» дома играют очень агрессивно, стараются максимально быстро в первом тайме соперника подавить. Одна из лучших игр «Крыльев» получилась с «Уралом». Я думаю, что на этой волне «Крылья» постараются сыграть и с железнодорожниками.

Я бы здесь рассмотрел вариант «1-й гол в матче забьют «Крылья Советов» за хороший коэффициент 1.91. «Крылья» часто забивают в самом начале и действуют агрессивно», — сказал Генич.