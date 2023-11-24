«Крылья Советов» — «Локомотив». Ссора Дзюбы и Пиняева отразится на остальных

Ходят слухи даже о драке между футболистами. Это испортит атмосферу в раздевалке и на поле.

25 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.50. Успех москвичей оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 25 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (25.11.2023)

После небольшой международной паузы возвращаемся на внутреннюю арену. 25 ноября состоятся четыре встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» примут «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России самарцы победили только угодивший в кризис «Урал» (3:1), безвыигрышная серия которого в РПЛ насчитывает уже 10 матчей. Также они сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). Уступили «Пари НН» (0:2), «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (1:2).

В результате самарцы спустились на четвёртую строчку в турнирной таблице. Результаты не из лучших, но им есть вполне логичные объяснения. Во-первых, все три поражения «Крылья Советов» потерпели на выезде. Во-вторых, в соперниках были лидеры. Также немаловажно, что во встрече с «Оренбургом» был очень сильный туман.

В остальном у самарской команды всё отлично. У неё образовалась хорошая глубина состава, а также набрали отличную форму ведущие игроки. По итогам первого круга РПЛ «Крылья Советов» стали лидерами по голам и проценту реализации. В 15 матчах они создали 83 голевых момента и забили 31 мяч.

10 из них на двоих соорудили Бенхамин Гарре и Никита Салтыков. Нападающий также отметился одной результативной передачей, а 19-летний полузащитник — тремя. Также стоит отметить, что наконец-то прервалась голевая засуха Владимира Писарского. Он забил в двух последних матчах в РПЛ.

Осинькин так замечательно справляется со своей работой, что пошли разговоры о его переходе в московский «Спартак» или «Динамо». Однако президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением, что наставнику больше подходит самарская команда. Здесь за последние несколько лет тренер раскрыл огромное количество талантов.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков, ныне выступающие за «Локомотив», являются воспитанниками Осинькина. Железнодорожники располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Крыльев Советов» составляет одно очко, но положение могло быть хуже.

В игре подопечных Михаила Галактионова по-прежнему нет стабильности. Как бы ни старался наставник, команда чередует хорошие отрезки с неудачными. В последних пяти турах в первенстве красно-зелёные победили только «Ахмат» (2:1), для которого поражение стало шестым подряд в официальных турнирах.

Также железнодорожники на домашнем стадионе сыграли вничью с «Динамо» (0:0) и «Спартаком» (1:1), а на выезде чудом спаслись от поражения во встрече с «Уралом» (2:2). Лишь на 90+6-й минуте Тимуру Сулейманову удалось сравнять счёт. Плюс ранее екатеринбуржцы не реализовали пенальти.

Из-за неудовлетворительных результатов и игры накалилась атмосфера в раздевалке. Во время матча с «Ахматом» у Пиняева и Артёма Дзюбы возникли разногласия. Сообщается, что по окончании матча 35-летний форвард продолжил конфликт, в результате чего между футболистами завязалась потасовка. Разнимать их пришлось другим игрокам «Локо».

Если в прошлом сезоне Дзюба был лидером атаки железнодорожников и делал результат, то в этом он постоянно ввязывается в скандальные истории и демонстрирует посредственную игру. В 17 матчах во всех турнирах он забил только четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Возможно, победа «Локомотива» в ретроматче с ЦСКА (1:0), который проводился во время небольшой международной паузы, придаст железнодорожникам дополнительную мотивацию и заряд энергии. Однако наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является 1Х + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.86. Три последние очные встречи закончились именно так.

Несмотря на старания Ильи Лантратова, в 15 встречах в чемпионате России железнодорожники пропустили 19 мячей. Сами забили не сильно больше — 21. Самарцам тоже временами не хватает надёжности в обороне. В 15 играх они пропустили 21 гол, но 13 из них — на выезде.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 25 ноября 2023 года

В этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» потерпели только четыре поражения, причём на выезде и в матчах с сильными соперниками. Поддержка родных трибун даёт самарцам большое преимущество. Думается, они как минимум не проиграют нестабильному «Локомотиву». Также ждём, что на двоих команды забьют не менее двух мячей. Статистика и история очных встреч только за такой исход.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал больше 1.5 мяча за 1.86.