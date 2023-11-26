«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.44.
«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» встретятся в очередном туре АПЛ. Если бы не последние матчи «шпор», то можно бы было сказать, что интриги тут нет. Однако по состоянию дел на сегодняшний день у гостей есть шансы.
«Тоттенхэм» не сумел слишком долго лидировать в английской Премьер-лиги. Удивил всех клуб — несколько месяцев почти только выигрывал. Но вот в последних встречах подопечные Постекоглу начали немного «сыпаться». Сперва проиграли в важном матче с «Челси» (1:4), после чего достаточно безвольно отдали очки ещё и «Вулверхэмптону» (1:2). В таблице «Тоттенхэм» опустился на четвёртое место. Впрочем, отставание от соперников выше пока не так велико.
«Астон Вилла» продолжает показывать хороший футбол. За последние туры команда проиграла только один раз — 0:2 от «Ноттингем Форест». В остальных встречах «львы» выигрывали. В чемпионате подопечные Эмери располагаются на пятом месте — всего в одном очке от «Тоттенхэма» и в двух — от «Арсенала» с «Ливерпулем».
Помимо АПЛ, «Вилла» еще и принимает участие в Лиге конференций. Там клуб в последних встречах только выигрывал. Через пару дней «бордово-голубой армии» снова предстоит провести матч в рамках еврокубка. Так что потратить все силы на игру с этим соперником «Астон Вилла» себе не может позволить.
А вот «Тоттенхэм» не участвует в еврокубках, из-за чего ему и удалось добиться таких результатов в АПЛ. Однако у «шпор» есть другая важная проблема — большое количество травмированных. Так, в лазарете сейчас находятся и ван де Вен, и Мэддисон, и Ришарлисон, и другие.
Так что хозяевам поля тут разгромить «Астон Виллу» вряд ли удастся. Но всё же я склоняюсь к успеху «шпор», пусть и с небольшим счётом. Скорее всего, борьба у них будет до одного забитого мяча», — сказал Павлюченко.