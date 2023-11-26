«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.44.

«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» встретятся в очередном туре АПЛ. Если бы не последние матчи «шпор», то можно бы было сказать, что интриги тут нет. Однако по состоянию дел на сегодняшний день у гостей есть шансы.

«Тоттенхэм» не сумел слишком долго лидировать в английской Премьер-лиги. Удивил всех клуб — несколько месяцев почти только выигрывал. Но вот в последних встречах подопечные Постекоглу начали немного «сыпаться». Сперва проиграли в важном матче с «Челси» (1:4), после чего достаточно безвольно отдали очки ещё и «Вулверхэмптону» (1:2). В таблице «Тоттенхэм» опустился на четвёртое место. Впрочем, отставание от соперников выше пока не так велико.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Астон Вилла» продолжает показывать хороший футбол. За последние туры команда проиграла только один раз — 0:2 от «Ноттингем Форест». В остальных встречах «львы» выигрывали. В чемпионате подопечные Эмери располагаются на пятом месте — всего в одном очке от «Тоттенхэма» и в двух — от «Арсенала» с «Ливерпулем».

Помимо АПЛ, «Вилла» еще и принимает участие в Лиге конференций. Там клуб в последних встречах только выигрывал. Через пару дней «бордово-голубой армии» снова предстоит провести матч в рамках еврокубка. Так что потратить все силы на игру с этим соперником «Астон Вилла» себе не может позволить.

А вот «Тоттенхэм» не участвует в еврокубках, из-за чего ему и удалось добиться таких результатов в АПЛ. Однако у «шпор» есть другая важная проблема — большое количество травмированных. Так, в лазарете сейчас находятся и ван де Вен, и Мэддисон, и Ришарлисон, и другие.

Так что хозяевам поля тут разгромить «Астон Виллу» вряд ли удастся. Но всё же я склоняюсь к успеху «шпор», пусть и с небольшим счётом. Скорее всего, борьба у них будет до одного забитого мяча», — сказал Павлюченко.