«Реал» Мадрид — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Наполи».

Ставка: победа «Реала» за 1.88.

«Реал» продолжает страдать из-за большого количества травм. Пауза за матчи сборных отобрала ещё нескольких футболистов у клуба. Но если посмотрим на результаты «сливочных», то не кажется, что у них есть большие проблемы. В 10 последних матчах во всех турнирах подопечные Анчелотти не выиграли всего два раза – ничьи с «Райо Вальекано» и с «Севильей» в Ла Лиге. В остальных противостояниях, в том числе в «эль класико», «Реал» только выигрывал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В группе ЛЧ «сливочные» тоже только побеждали. С 12 очками они лидируют в группе, уже гарантировав себе попадание в плей-офф – «Брага» с третьей строчки за два тура до финиша отстаёт от «Реала» на девять очков. А вот «Наполи» ещё имеет небольшой шанс на выход из группы с первого места – с семью очками идёт на втором месте, уступая испанскому сопернику пять очков. Но я не думаю, что ситуация в группе сильно изменится. Более вероятна борьба неаполитанцев с «Брагой» за вторую позицию.

В четырёх турах еврокубка подопечные Вальтера Маццарри дважды победили и по разу проиграли и сыграли вничью. В рамках Серии А действующий чемпион тоже играет не лучшим образом, чередует разные результаты. В таблице чемпионата неаполитанцы идут на четвёртом месте, уже достаточно сильно отставая от лидеров. Пока не так уверенно выглядит коллектив.

Да, «Наполи» всё ещё имеет определённый уровень, несмотря на частые неудачи. Но это «Реал». Победа позволит ему гарантировать выход из группы с первого места. Даже несмотря на большое количество травм, я уверен, что «сливочные» обязательно обыграют неаполитанцев», — сказал Мостовой.