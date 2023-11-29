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«Реал» Мадрид — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Наполи».

Ставка: победа «Реала» за 1.88.

«Реал» продолжает страдать из-за большого количества травм. Пауза за матчи сборных отобрала ещё нескольких футболистов у клуба. Но если посмотрим на результаты «сливочных», то не кажется, что у них есть большие проблемы. В 10 последних матчах во всех турнирах подопечные Анчелотти не выиграли всего два раза – ничьи с «Райо Вальекано» и с «Севильей» в Ла Лиге. В остальных противостояниях, в том числе в «эль класико», «Реал» только выигрывал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В группе ЛЧ «сливочные» тоже только побеждали. С 12 очками они лидируют в группе, уже гарантировав себе попадание в плей-офф – «Брага» с третьей строчки за два тура до финиша отстаёт от «Реала» на девять очков. А вот «Наполи» ещё имеет небольшой шанс на выход из группы с первого места – с семью очками идёт на втором месте, уступая испанскому сопернику пять очков. Но я не думаю, что ситуация в группе сильно изменится. Более вероятна борьба неаполитанцев с «Брагой» за вторую позицию.

В четырёх турах еврокубка подопечные Вальтера Маццарри дважды победили и по разу проиграли и сыграли вничью. В рамках Серии А действующий чемпион тоже играет не лучшим образом, чередует разные результаты. В таблице чемпионата неаполитанцы идут на четвёртом месте, уже достаточно сильно отставая от лидеров. Пока не так уверенно выглядит коллектив.

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, «Наполи» всё ещё имеет определённый уровень, несмотря на частые неудачи. Но это «Реал». Победа позволит ему гарантировать выход из группы с первого места. Даже несмотря на большое количество травм, я уверен, что «сливочные» обязательно обыграют неаполитанцев», — сказал Мостовой.

Ещё один прогноз на матч:
«Реал» — «Наполи». Беллингем и Кварацхелию нельзя сравнивать
«Реал» — «Наполи». Беллингем и Кварацхелию нельзя сравнивать
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