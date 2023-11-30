«Ливерпуль» — ЛАСК: прогноз Эдуарда Мора на игру 5-го тура Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК.

Ставка: «Ливерпуль» забьёт минимум два гола в первом тайме за 2.25.

«Ливерпуль» идет на первом месте в группе, ЛАСК – на последнем. Безусловно, красные – явные фавориты. Вопрос только в том, как он победит. Помимо Лиги Европы, команда Клоппа решает задачу чемпионства в Англии. С одной стороны, он должен уверенно победить и порадовать болельщиков, с другой – сэкономить силы перед игрой в чемпионате, против «Фулхэма».

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЛАСК идет на третьем месте в чемпионате Австрии. Это неуступчивая команда, но еще не привыкшая играть на таких стадионах с большим количеством болельщиков против таких сильных оппонентов. Поэтому я думаю, что «Ливерпуль» постарается уже в первом тайме решить все задачи, чтобы во втором тайме провести ротацию и готовиться к воскресному поединку. Начало игры будет максимально энергичное со стороны англичан», — сказал Мор.