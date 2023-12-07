«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2.5 за 2.36.

«На «Тоттенхэм» обрушилась кадровая проблема – два фланговых защитника играют в центре, и вообще у команды после удачного старта набралось три поражения подряд. А потом они сыграли вничью с «Сити», и я думаю, что Постекоглу, тренер, безусловно, очень смелый, он даже против «Сити» в гостях играл высоко и добился приемлемого результата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что-то в этом даже не основном, так скажем, составе он нащупал, он умеет вселять невероятную уверенность в своих игроков, и они его хорошо понимают. Мне кажется, что вот этот «резервный» состав уже обвыкся, поэтому они готовы будут выдать дома против «Вест Хэма» классную игру.

К тому же «Вест Хэм» простоватая команда, честно говоря. Он будет играть вторым номером, конечно, Боуэн будет получать мяч впереди, будет убегать, гости свой мяч должны будут забить всё-таки этому «Тоттенхэму». Но «Тоттенхэм» куражный дома, систему игры Постекоглу даже не в основном составе держит. Мне кажется, что они раскатают, дожмут, реализуют вот это своё системное преимущество в матче с «Вест Хэмом», — сказал Журавель.