«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Постекоглу преодолеет любые преграды

«Шпоры» не одержали ни одной победы в четырёх последних матчах, но в этот раз они не потеряют очки.

7 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.82. Успех «молотобойцев» оценён в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 7 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (07.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 7 декабря состоится встреча, которая закроет программу 15-го тура. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне померяются силами «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

«Тоттенхэм» стал первой командой в истории АПЛ, проигравшей три встречи подряд после 10 матчей без поражений на старте сезона. В последних четырёх турах лилово-белые уступили «Челси» (1:4), «Вулверхэмптону» (1:2) и «Астон Вилле» (1:2), а также сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3). В результате они спустились на пятую строчку в турнирной таблице.

Причина спада кроется в нахлынувшей на «шпор» эпидемии травм. В предстоящем матче мы точно не увидим на поле Ришарлисона, Джеймса Мэддисона, Микки ван де Вена, Райана Сессеньона, Манора Соломона, Ивана Перишича и Родриго Бентанкура. Все, кроме бразильца, выбыли из-за повреждений до конца года.

Ангелосу Постекоглу не остаётся ничего иного, как доверять резервистам, которые допускают очень много ошибок. По этой причине в последних четырёх матчах «Тоттенхэм» пропустил 11 мячей, а забил только шесть. Помимо нехватки надёжности в защите, появились проблемы с реализацией моментов.

Впрочем, во встрече последнего тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» лилово-белые выжали максимум из собственных моментов. Одним из главных героев матча стал Сон Хын Мин. Он отметился забитым мячом и результативной передачей. Также кореец записал на свой счёт автогол, но это не испортило впечатление от его выступления.

В последних 11 встречах в чемпионате Англии 31-летний нападающий забил девять мячей и отдал два результативных паса. Отметившись голом в матче с «Манчестер Сити», Сон стал первым игроком в истории АПЛ, забившим четырём разным действующим чемпионам первенства.

«Вест Хэм» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. В последних 10 турах он победил только идущий на 15-м месте «Ноттингем Форест» (3:2) а также располагающиеся в зоне вылета «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Бёрнли» (2:1). Вничью «молотобойцы» сыграли с «Ньюкаслом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1).

Примечательно, что в четырёх из пяти встреч подопечные Дэвида Мойеса набрали очки на домашнем стадионе. Уступили они «Манчестер Сити» (1:3), «Ливерпулю» (1:3), «Астон Вилле» (1:4), «Эвертону» (0:1) и «Брентфорду» (2:3). В этих 10 встречах «Вест Хэм» пропустил 20 мячей, а забил — 15.

Впрочем, руководство и болельщиков «молотобойцев» такие результаты, скорее всего, вполне устраивают. В прошлом сезоне Дэвид Мойес привёл команду к победе в Лиге конференций. В этом сезоне тренер, судя по всему, решил замахнуться на большее количество трофеев. Его подопечные преуспевают не только в Лиге Европы, но и в Кубке лиги Англии.

С начала сезона-2021/2022 ни одна команда не одержала больше побед в еврокубках, чем «Вест Хэм», — 22. «Молотобойцы» уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, но у идущего на втором месте «Фрайбурга» столько же очков. Для того чтобы выиграть группу, им достаточно сыграть с немецким клубом вничью в матче 6-го тура.

В Кубке лиги Англии подопечные Мойеса вышли в 1/4 финала, победив на предыдущей стадии возглавляющий турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (3:1). Очевидно, шотландский специалист бросил бóльшую часть сил на то, чтобы как можно лучше выступить в кубковых турнирах.

Поставить на то, что «Тоттенхэм» одержит победу в грядущем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Постепенно у «шпор» появляется сыгранность, а также становится всё меньше простых ошибок. Несмотря на серьёзные кадровые потери, они продолжают демонстрировать приятный глазу остроатакующий футбол.

Команда выглядит свежо и заряженно, за что стоит отдать должное трижды подряд признанному лучшим тренером месяца в АПЛ Постекоглу. Смелый подход австралийского специалиста продолжает приносить великолепные плоды. На домашней арене его подопечные наверняка обыграют «молотобойцев».

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 7 декабря 2023 года

Несмотря на отсутствие доброй половины лидеров, «Тоттенхэм» выглядит очень собранно. Если на выезде лилово-белые сумели навязать борьбу и забить три мяча «Манчестер Сити», то дома они просто обязаны уверенно обыгрывать «Вест Хэм». В АПЛ «молотобойцы» много пропускают и цепляются за очки преимущественно в матчах с аутсайдерами. Они больше сосредоточены на кубковых турнирах, в которых пока что преуспевают.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча за 2.03.