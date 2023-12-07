«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.79.

«Лондонское дерби пройдёт в 15-м туре АПЛ — «Тоттенхэм» примет дома «Вест Хэм». Интересный матч, уверен, нас тут ждёт борьба, возможно, много голов. Но предпочтение я всё же отдаю «шпорам».

Конечно, очень тяжёлые последние матчи были у «Тоттенхэма». Так хорошо клуб выступал в первые месяцы сезона, уверенно лидировал в лиге. Однако слишком много травмированных скопилось в лазарете команды. Итог — серия без побед, состоящая уже из четырёх игр.

Хотя стоит признать, поражения подопечных Постекоглу в этих матчах не были очевидными. Ведь проиграл клуб «Челси» (1:4), «Вулверхэмптону» (1:2) и «Астон Вилле» (1:2). На прошлых выходных коллектив ещё встречался с «Манчестер Сити», в игре с которым, несмотря на отставание в счёте, не отходил от своей тактики и сумел заработать одно очко — 3:3. Впрочем, повезло «Тоттенхэму» и с ошибкой главного арбитра, не давшего «горожанам» забить ещё один мяч на последних минутах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вест Хэм» же, если смотреть на последние матчи, совершенно не испытывает никаких проблем. Недавно «молотобойцы» шли на серии побед, которая прервалась на прошлых выходных — 1:1 с «Кристал Пэлас». В таблице АПЛ команда Мойеса идёт на девятом месте и ещё имеет шанс на борьбу за еврокубки.

Параллельно с домашней лигой «Вест Хэм» представляет Англию в Лиге Европы. Там дела у команды тоже идут очень хорошо — она выиграла почти во всех турах и теперь гарантированно выходит в плей-офф.

Думаю, «Тоттенхэм» ждёт ещё одна тяжёлая игра. Но даже в матче с «Ман Сити» клуб был близок к победе, мог забивать ещё. Думаю, «Вест Хэм» не наберёт тут очков. Постекоглу уже доказал, что способен противостоять сильным командам, даже не имея в составе ключевых футболистов», — сказал Павлюченко.