«Эвертон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.21.

«Эвертон» и «Челси» сойдутся в 16-м туре чемпионата Англии. «Ириски» на неделе сумели нанести поражение «Ньюкаслу». Но я всё-таки не уверен, что «синие» сейчас уступят.

«Эвертон» продолжает добиваться неплохих результатов. В большинстве последних игр клуб выигрывал — 3:2 с «Кристал Пэлас», 1:0 с «Ноттингем Форест», ну и самый важный результат — 3:0 с «Ньюкаслом» пару дней назад. В таблице команда Шона Дайча пока что идёт низко, на 17-м месте. Однако это последствия штрафа, который получил клуб. Думаю, продолжая в том же духе, сумеет «Эвертон» скоро и к середине таблицы подняться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Челси» пока продолжает чередовать разные исходы. Всё никак не может коллектив начать стабильно набирать очки. Показательной была игра «синих» пару дней назад с не менее проблемным «Манчестер Юнайтед». Но уж слишком много ошибались подопечные Почеттино, просто отдавали инициативу сопернику, особенно во втором тайме. Итог — 1:2. Хотя до этого были и 3:2 с «Брайтоном», и 4:4 с «Ман Сити», и 4:1 с «Тоттенхэмом». В таблице «Челси» всё ещё идёт в середине, откуда не может подняться уже давно — на 10-м месте с 19 очками. Противники выше начинают отрываться от команды.

Да, «Эвертон» выступает уверенно в последнее время. Но я не думаю, что «Челси» уступит. После проигрыша «Ман Юнайтед» клуб настроится на победу и добудет её. Всё-таки класс игроков команды Почеттино остаётся довольно высоким», — сказал Павлюченко.