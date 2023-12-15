«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.97.

«Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» встретятся в 17-м туре английской Премьер-лиги. Соперники находятся в разной игровой форме. Я тут больше склоняюсь к успеху «шпор».

«Тоттенхэм» наконец прервал свою серию без побед в прошлом туре. Причём обыграть команда Постекоглу сумела «Ньюкасл» со счётом 4:1. До этого единственное очко команда набрала в матче с другим топовым соперником – 3:3 с «Ман Сити». Учитывая успешный старт сезона, сильно в таблице «Тоттенхэм» из-за серии неудач не упал – идёт на пятом месте с 30 очками. От топ-4 он отстаёт на три очка всего. Думаю, с возвращением травмированных игроков клуб точно ещё поднимется в таблице.

У «Ноттингем Форест» совсем другая ситуация в чемпионате Англии, что довольно очевидно. Сейчас клуб идёт на серии без побед из пяти игр. Вообще, если брать последние 10 игр «лесников», то выиграли они только один раз – у «Астон Виллы» (2:0). Но это можно назвать исключением из правил. Недавно команда проигрывала равным соперникам, с которыми, в принципе, могла набирать очки – 0:5 от «Фулхэма» и 0:1 от «Эвертона». В таблице АПЛ «Ноттингем» идёт на 16-м месте, в пяти очках от зоны вылета.

Да, «Тоттенхэм» ещё полностью не оправился после серии без побед. Но грядущая игра с нынешним «Ноттингем Форест» — прекрасная возможность для «шпор» добыть вторую победу кряду. Думаю, у хозяев поля шансов нет, учитывая их частые неудачи», — сказал Павлюченко.