Александр Шлеменко — Александр Илич: какой канал покажет бой в прямом эфире, время начала

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17. В главном поединке вечера Александр Шлеменко попробует взять реванш у Александра Илича. Начало боя – не ранее 20:00 мск. Смотреть в прямом эфире трансляцию боя можно на телеканале UDAR. Спортсмены уже провели взвешивание. Вес серба составил 84,05 кг, вес россиянина — 84,25 кг.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты определились с фаворитом. Они предлагают поставить на победу Шлеменко за коэффициент 1.62. Шансы Александра Илича оценили в 2.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 48.0. Эксперты сомневаются, что поединок продлится всю дистанцию: тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 раунда – за 1.80.

Этот поединок будет вторым между бойцами. В первом бою Илич отправил Шлеменко в нокаут ударом с колена за 22 секунды.