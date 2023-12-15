«Леон» — «Урава Ред Даймондс»: когда матч клубного чемпионата мира, кто фаворит, прогнозы

Сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграют мексиканский «Леон» и японский клуб «Урава Ред Даймондс». Начало игры — в 17:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом мексиканский клуб. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.68. Шансы «Уравы» оценили котировкой 3.70. На ничью в основное время можно поставить за 3.60.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Аналитики сомневаются, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола в основное время матча можно сделать ставку за 1.85, а на верховую встречу можно поставить с коэффициентом 1.95. На то, что обе команды забьют, предлагают сделать ставку за 1.80.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148