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«Леон» — «Урава Ред Даймондс»: когда матч клубного чемпионата мира, кто фаворит, прогнозы

«Леон» — «Урава Ред Даймондс»: когда матч клубного чемпионата мира, кто фаворит, прогнозы
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Сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграют мексиканский «Леон» и японский клуб «Урава Ред Даймондс». Начало игры — в 17:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом мексиканский клуб. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.68. Шансы «Уравы» оценили котировкой 3.70. На ничью в основное время можно поставить за 3.60.

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Аналитики сомневаются, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола в основное время матча можно сделать ставку за 1.85, а на верховую встречу можно поставить с коэффициентом 1.95. На то, что обе команды забьют, предлагают сделать ставку за 1.80.

Клубный чемпионат мира - 2023 . 2-й раунд
15 декабря 2023, пятница. 17:30 МСК
Леон
Леон, Мексика
Не начался
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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