«Альмерия» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» – «Мальорка» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Матч команд из нижней части турнирной таблицы. «Мальорка» на выезде сыграет против «Альмерии». «Альмерия» за 16 туров не одержала ни одной победы, всего четыре очка у андалусийского клуба. На «Хуэгос Медитерранеос» пройдёт эта встреча. Если брать последние матчи между этими командами, они играли и в Примере, и в Сегунде, то тут, конечно, напрашивается «низ» — никакой феерии, никакого фестиваля забитых мячей быть не должно. Да, последний раз в прошлом сезоне в концовке «Альмерия» обыграла «Мальорку» со счётом 3:0, но сейчас ситуация несколько иная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я уже сказал, что у «Альмерии» большие проблемы с результатами. Она пободалась с «Атлетико» Мадрид, но проиграла в последнем туре. «Мальорка» выиграла последний домашний матч у «Севильи», у неё вообще была серия из трёх матчей подряд дома. До этого с «Алавесом» и «Кадисом» сыграли вничью. Пять очков набрали и чуть-чуть подправили ситуацию в турнирной таблице.

В общем, если посмотреть статистику матчей между этими командами и то, как они выступают сейчас, заглянуть в турнирную таблицу, увидеть количество забитых мячей (17 у «Альмерии» и лишь 14 у «Мальорки»), вряд ли стоит от этого матча ждать очень результативной игры.

Мой прогноз – «тотал меньше 2.5». И если смотреть последние матчи между этими командами, то здесь в семи матчах подряд доезжал вариант «обе забьют — нет». Можно рассмотреть и этот вариант, потому что коэффициент очень приличный – «двойка», — сказал Генич.