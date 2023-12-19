«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис».

Ставка: победа «Тампы-Бэй» в матче за 1.64.

«Обе команды проводят непростой сезон. У «Лайтнинг» четыре победы в последних 10 играх. В целом в сезоне 14-13-5. После пяти выездных матчей «Тампа», наконец-то, вернулась на свою территорию. В копилке две победы из пяти возможных, заброшено 15, пропущено 20. В каждой из гостевых игр «молнии» допускали минимум по три шайбы в свои ворота. Команда сидит на 11-ом месте на Востоке.

Статистика дома в последних 5 играх — 3 победы, 2 из них подряд. Оборона желает лучшего, Хедман и Пербикс держатся на плаву, хотя бы набирают очки. Но больше радоваться в защите нечему.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Блюз» в этом сезоне 15-14-1. После четырёх поражений подряд был уволен главный тренер. Временные эмоции помогли завоевать 2 победы в домашних стенах. Но «Сент-Луис» в командировках не радует: 5 игр, 4 неудачи, обыграть удалось лишь «Вегас» в овертайме (2:1). Судьбу действующего чемпиона решили Торопченко и Бучневич. В двух домашних победах «музыканты» забрасывали по четыре шайбы в каждой игре. Поэтому настроение вдвойне хорошее, прилетели в солнечный штат с фортуной.

Оба соперника пропустили больше, чем забили: «Тампа» — 105/114 в 32 матчах, «Сент-Луис» — 88/99 в 30. В среднем «Сент-Луис» пропускает 3,27, хотя Биннингтон максимально выручает команду. Как раз столько же «Лайтнинг» в среднем забрасывает.

За «Тампой» долг. В ноябре на выезде она всухую проиграла «Сент-Луису», 0:5. Вопросов к обеим командам — много, ответ один — час реванша для «Лайтнинг» при любом раскладе», — сказала Миронова.