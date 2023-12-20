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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.07.

«Ливерпуль» провел тяжёлый матч с «Ман Юнайтед» на прошлых выходных. Много атаковали мерсисайдцы, они очевидно были фаворитами встречи. Однако «красные дьяволы» плотно сидели в обороне и не пропустили по итогу – 0:0. Таким образом, серия без поражений в АПЛ у команды Клоппа продлилась. Но в таблице клуб пропустил выше на первое место «Арсенал» — между ними всего одно очко разницы.

Также на прошлой неделе «Ливерпуль» играл в рамках 6-го тура Лиги Европы. Клуб проиграл «Юниону» (1:2). Однако эта встреча была не так важна для мерсисайдцев. Они всё равно вышли в плей-офф с первой позиции. «Вест Хэм» на прошлой неделе тоже провёл заключительный тур в рамках Лиги Европы. Клуб обыграл «Фрайбург» (2:0) и тоже финишировал на первом месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних матчах АПЛ подопечные Мойеса чередовали разные результаты. Часто «молотобойцы» выигрывали, но и неудачи у них были – неожиданные 0:5 от «Фулхэма» и 1:1 с «Кристал Пэлас». В таблице коллектив идёт на восьмом месте и уступает паре противников выше на минимальное количество очков.

В прошлом туре Кубка лиги «Вест Хэм» сумел выбить одного из фаворитов турнира – 3:1 с «Арсеналом». «Ливерпулю» же было проще – 2:1 с «Борнмутом». Думаю, сейчас оба соперника рассчитывают на успех в этом турнире.

Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды чередуют матчи в разных турнирах, участвуют в еврокубках. Так что я не уверен, что они тут сыграют основными составами. Если бы это был важный матч, финал, то «Вест Хэм» бы дал отпор «Ливерпулю». Но, судя по состоянию дел на сегодняшний день, победа достанется «красным», — сказал Павлюченко.

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