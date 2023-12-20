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«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.55.

«Вольфсбург» находится в середине турнирной таблицы, команда очень мало забивает, проиграл три игры подряд с минимальным счетом, но в последнем туре выиграл у «Дармштадта» на выезде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» после ничьей с «Копенгагеном» и проигрыша «Айнтрахту» собралась, обыграла «МЮ» и «Штутгарт». Кейн отметился дублем, поэтому мюнхенцы могут рассчитывать на победу. Предполагаю, что «Бавария» продолжит набирать очки, будет играть с позиции силы – нужно догонять «Байер».

Германия - Бундеслига . 16-й тур
20 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предполагаю, что гостям будет довольно легко с «Вольфсбургом», так как «волки» пропускают очень много, а дома играют не так уверенно, как в прошлом сезоне. Думаю, что «Бавария» катком проедется по «Вольфсбургу». Предлагаю ставку на победу «Баварии» с форой (-1)», — сказал Гасилин.

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