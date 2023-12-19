«Вольфсбург» — «Бавария». Гарри Кейн доминирует!

Англичанин побил уникальный рекорд, который держался более 50 лет. А в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги ему нет равных.

20 декабря состоится матч 16-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.39. Успех зелёно-белых оценён в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Вольфсбург» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 3.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Бавария» (20.12.2023)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, всё внимание на внутренние арены. На 20 декабря запланированы шесть матчей 16-го тура чемпионата Германии. В одном из них на стадионе «Фольксваген-Арена» местный «Вольфсбург» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В последних девяти турах в чемпионате Германии «Вольфсбург» победил только «Лейпциг» (2:1) и замыкающий турнирную таблицу «Дармштадт» (1:0). Также он сыграл вничью с идущим на 14-м месте «Вердером» (2:2). За этот отрезок времени команда забила только 10 мячей, а пропустила 19.

Из-за поражений подопечные Нико Ковача спустились на девятую строчку в турнирной таблице первенства. Кроме того, недавно они вылетели из Кубка Германии, уступив «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (0:1 ДВ). А ведь начал сезон «Вольфсбург» весьма многообещающе. Что же пошло не так?

Не в последнюю очередь регресс связан с травмами. В лазарет угодило несколько важных игроков, в частности Патрик Виммер и Амин Сарр. Предстоящий матч из-за дисквалификации пропустит ещё и ведущий защитник зелёно-белых — Максанс Лакруа. Он получил красную карточку в матче с «Дармштадтом».

«Бавария» в восьми последних турах в чемпионате Германии потеряла очки только во встрече с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:5). И то она подходила к матчу не в лучшем тонусе, так как игра предыдущего тура с «Унионом» была перенесена из-за сильного снегопада.

Мюнхенцы эффектно реабилитировались за разгромное поражение в матче с «Айнтрахтом», обыграв «Штутгарт» (3:0). Они забили пять мячей, но два гола были отменены из-за микроскопического офсайда. Главным героем встречи стал Гарри Кейн. Он оформил дубль.

Англичанин установил новый рекорд результативности Бундеслиги. Для того чтобы забить 20 мячей, ему потребовалось всего 14 матчей. Ранее достижение десятки лет принадлежало Уве Зеелеру. Легенда «Гамбурга» забил 20 голов в 21 матче в сезоне-1954/1955.

Кроме того, Кейн вышел на первое место по количеству забитых мячей в 2023 году. На его счету 51 гол. Англичанин остался очень доволен качеством игры команды во встрече со «Штутгартом». По его мнению, это было лучшее выступление мюнхенцев в этом сезоне. Теперь главное — не сбавлять ход.

В 14 встречах в Бундеслиге «Бавария» забила 47 мячей, а пропустила лишь 14. Поставить на то, что она одержит победу с форой (-1.5) в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. 7 из 10 последних очных встреч закончились именно так.

Несмотря на то что матч состоится в Вольфсбурге, зелёно-белые выглядят явными аутсайдерами. У них гораздо меньше ресурсов и хуже рисунок футбола, чем у мюнхенцев.

К тому же у «красных» полно мотивации, ведь они находятся на непривычном для себя втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Байера» составляет четыре очка, но у мюнхенцев есть матч в запасе. Надо сокращать отставание.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года

На последнем отрезке сезона «Вольфсбург» заметно сбавил. Он стал много пропускать и часто проигрывать. К предстоящей встрече он подходит без нескольких важных игроков из-за травм и дисквалификации. Скорее всего, «Бавария» одержит уверенную победу. Зелёно-белые являются для неё удобным соперником, что подтверждает история очных встреч.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.96.