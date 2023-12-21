«Алавес» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Примеры «Алавес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.94.

«Алавес» примет дома «Реал» Мадрид в рамках очередного тура чемпионата Испании. Уверен, у хозяев поля тут никаких шансов на успех нет.

Для «Алавеса» это будет вторая подряд игра с одним из лидеров Ла Лиги. Пару дней назад клуб встречался с «Жироной», которая как раз борется с «Реалом» за первое место. Ожидаемо, противник в доминирующей манере обыграл «славных» — со счётом 3:0. Для подопечных Луиса Гарсии Пласы эта неудача стала второй кряду. До этого они проиграли менее очевидному сопернику – 0:1 от «Лас-Пальмаса». В таблице «Алавес» теперь идет на 13-й строчке, ниже середины. Соперники из топ-10 уже сильно от него отрываются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» всё ещё не обогнал «Жирону» в таблице. Только сумели мадридцы занять первое место, как сыграли вничью с «Бетисом» (1:1). А «жирондисты» продолжают добывать сплошные виктории. Сейчас команда Анчелотти идет второй и уступает лидеру всего на два очка. «Барселона» уже сильно отстаёт.

Ожидаемо, «Реал» выступает очень хорошо, часто выигрывает. Хотя продолжает пополняться лазарет у клуба. Так, недавно туда ещё и попал Алаба, порвав «кресты» и вылетев до конца сезона. Пока что подопечные Анчелотти справляются. Но, вероятно, на дистанции у них всё же могут возникнуть проблемы.

Да, трудно приходится «Реалу», недавно он ещё и завершил выступление в еврокубке. Однако «Алавес» всё равно выступает на другом уровне – тут ему очки точно не заработать», — сказал Мостовой.