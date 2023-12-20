«Алавес» — «Реал». Джуд Беллингем опасен, когда есть свобода

Как остановить его на поле — загадка для многих тренеров. Главное — не сбавлять!

21 декабря состоится матч 18-го тура Примеры «Алавес» — «Реал». Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.57. Успех «славных» оценивается в 5.75. На ничью дают коэффициент 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Примеры «Алавес» — «Реал» 21 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Алавес» — «Реал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» (21.12.2023)

Игра 18-го тура Примеры «Алавес» — «Реал» начнётся 21 декабря на стадионе «Мендисорроса». Стартовый свисток раздастся в 23:30 мск.

«Славные» в минувшем матче Примеры на выезде уступили «Жироне» (0:3). Встреча прошла с большим преимуществом бело-красных. Соперник контролировал мяч, владел инициативой и фактически запер «Алавес» в штрафной площади.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Луис Гарсия Пласа откровенно сказал, что это была худшая игра команды в этом сезоне, а справиться с «Жироной» сейчас сложно.

«Алавес» находится на 13-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 16 очков. Клуб выиграл четыре встречи из 17 и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что дома «славные» провели восемь игр, в которых одержали четыре победы. Лучший бомбардир клуба Саму Омородион забил пять мячей в этом сезоне в Примере.

В последних пяти встречах чемпионата Испании подопечные Луиса Пласы выступили слабо. Они победили «Гранаду» (3:1), с «Мальоркой» сыграли вничью (0:0), а уступили «Барселоне» (1:2), «Лас-Пальмасу» (0:1) и «Жироне» (0:3). Много претензий у тренерского штаба к действиям обороны. Игроки допускают много ошибок и теряют концентрацию.

«Реал» в минувшем туре Примеры дома обыграл «Вильярреал» (4:1). Встреча прошла под диктовку подопечных Карло Анчелотти. Они контролировали ход игры и создали достаточно опасных моментов. Голы забили Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич.

Отметим первый мяч в текущем розыгрыше Примеры, который забил полузащитник сборной Хорватии. Модрич находится в хорошем игровом тонусе и предельно мотивирован. На вопросы о продлении контракта с «Реалом» он отвечает, что сейчас не время затевать переговоры.

Подопечные Карло Анчелотти отлично поработали в последних пяти встречах Примеры. Они победили «Валенсию» (5:1), «Кадис» (3:0), «Гранаду» (2:0) и «Вильярреал» (4:1), а матч с «Бетисом» завершили вничью (1:1). Позиционное нападение мадридцев действует мощно, создавая много голевых моментов. В этих встречах «Реал» забил 15 мячей.

«Сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в актив 42 очка. Команда выиграла 13 встреч из 17, а три завершила вничью. Главная опасность сопернику будет исходить от Джуда Беллингема. Лучший бомбардир этого розыгрыша Примеры забил 13 мячей и сделал два ассиста.

Подопечные Карло Анчелотти находятся в отличной форме. Несмотря на большое количество травмированных игроков, мадридцы максимально эффективны в атаке и уверенно защищаются. «Алавесу» будет сложно сдержать столь мощное нападение во главе с Беллингемом. Рассмотрим ставку на победу «Реала» с форой (-1.5) за коэффициент 2.49.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Алавес» — «Реал» Мадрид 21 декабря 2023 года

«Алавес» в играх с сильными клубами пытается адаптироваться под их тактическую схему. Это решение плохо работает, что наглядно доказала «Жирона» в минувшем туре Примеры. «Славные» редко покидали пределы своей штрафной, а другого плана у Луиса Пласы пока нет. «Сливочные», несмотря на большое количество травмированных, обладают сильным составом. Индивидуально подопечные Анчелотти превосходят соперника. Мы рассчитываем на победу мадридцев с разницей минимум в два мяча.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.49.