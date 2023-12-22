«Эмполи» — «Лацио»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Лацио».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Эмполи» и «Лацио» открывают программу 17 тура Серии А. Оба клуба испытывают проблемы как по сезону, так и в ноябре-декабре.

«Эмполи» в последних 4 турах — 2 ничьи и 2 поражения. Ничейных результатов «Эмполи» добился с конкурентами за сохранение места в высшем дивизионе (дважды 1:1 — с «Дженоа» и «Лечче»). А уступили тосканцы командам, которые статусом выше – «Торино» и «Сассуоло».

Интересно, что в этих 4 матчах «Эмполи» забил половину своих голов в нынешнем чемпионате — 5. Занимая 18-е место, «Эмполи» — худшая по результативности команда в Серии А: 10 мячей в 16 встречах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лацио» совершил маленький подвиг, квалифицировавшись в плей-офф Лиги Чемпионов, но в чемпионате команду лихорадит. Бьянкочелести всего на 7 позиций выше своего соперника – 11-е место, хотя разница в очках заметнее: 21 против 12.

«Лациале» также немного забивают: 16 голов в 16 встречах Серии А. Но в последних матчах даже до показателя 1 мяч за игру римляне не дотягивают: 4 в 6 последних играх чемпионата.

«Лацио» пора поправлять дела в Серии А, но слишком скромно выглядят римляне, а тосканская команда непредсказуема и упряма на своем поле. Оба клуба малорезультативны — ТМ 2,5», — сказал Лаврентьев.