«Брайтон» — «Тоттенхэм»: когда матч АПЛ, во сколько начало, кто фаворит, прогнозы

28 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.50. Успех «чаек» оценён в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.43.

«Брайтон» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от располагающегося на шестом месте «Вест Хэма» составляет три очка. В 18 турах первенства подопечные Де Дзерби потерпели только пять поражений, а также шесть раз сыграли вничью.

«Шпоры» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка. Если бы не большое количество травм, подопечные Постекоглу могли бы идти на первом месте. Из-за кадровых потерь они выдали пятиматчевую безвыигрышную серию.

Недавно некоторые футболисты восстановились после повреждений, что помогло Постекоглу вернуться в победное русло. В последних трёх турах в АПЛ лондонцы обыграли «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0) и набравший очень хороший ход «Эвертон» (2:1). Во всех трёх встречах забитыми мячами отметился Ришарлисон.