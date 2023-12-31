«Тоттенхэм» — «Борнмут»: прогноз Алексея Андронова на матч АПЛ 31 декабря

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.79.

«Любопытный матч в последний день года в Англии. У «Тоттенхэма» довольно много проблем, связанных прежде всего с травмами. Выбыли такие игроки, как Кулушевски, Мэддисон. В последней игре уже было видно, что «Тоттенхэму» очень тяжело, видимо, и подустала немножко команда, и плюс все-таки не такая вариативная она — зависит от отсутствия или от присутствия своих основных исполнителей.

«Борнмут» очень здорово играет в последнее время. С 4 ноября команда не проигрывала: в 7 матчах только 1 ничья — с «Астон Виллой» Уная Эмери. Поэтому к «БорнмутуУ надо, наверное, отнестись с уважением в преддверии этой встречи.

Но мне все-таки кажется, что «Тоттенхэм» новогодний подарок своим болельщикам должен сделать. И я верю в то, что они найдут какой-то способ ведения игры. Самое главное, как будет скомплектована атакующая линия и какой функционал будет у каждого конкретного игрока. Прежде всего, это, наверное, кореец Хен Мын Сон.

Букмекеры полагают, что будет много забитых мячей в матче. Я не стану забираться в тотал. Мне кажется, что чистая победа «Тоттенхэма» выглядит достаточно неплохо – 1.79. Всё-таки я верю в то, что их класс должен сказаться. Уверенность моя — 7 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.