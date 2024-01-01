«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 5.00.

«Ливерпуль» примет дома «Ньюкасл» в очередном туре АПЛ. Интереснейшая встреча. Хотя, учитывая последние результаты «сорок», я не так уверен в их успехе.

«Ньюкасл» не лучшим образом провёл последние матчи. Только в одном из пяти туров клубу удалось обыграть «Фулхэм», идущий ниже в турнире – 3:0. А вот в остальных четырёх играх подопечные Хау проигрывали, в том числе нижестоящим «Эвертону» (0:3), «Лутон Таун» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:3). Сказался на результатах «Ньюкасла» плотный график, включавший еврокубки и травмы. С 29 очками коллектив уже опустился на девятое место. От зоны плей-офф он отстаёт на семь очков.

«Ливерпуль» же давно не проигрывал в АПЛ. Недавно команда только дважды потеряла очки в играх с «Ман Юнайтед» (0:0) и с «Арсеналом» (1:1). В остальных противостояниях «красные» выигрывали. В том числе подопечные Клоппа обыграли «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вест Хэм» (2:0) в Кубке лиги. В таблице «Ливерпуль» сейчас борется за лидерство. Причём главный его конкурент в последний месяц, «Арсенал», терпел больше неудач недавно. Так что «красные» сейчас лидируют в турнире и могут увеличить отрыв.

Да, игра будет интересная, жду борьбы. По всем параметрам «Ливерпуль» сейчас сильнее. «Ньюкасл» зачастил с неудачами. Однако я верю в то, что «сороки» дадут отпор всё-таки своему сопернику. Команда у Хау очень приличная – последние поражения могут только сильнее её мотивировать. Вряд ли «красные» сумеют тут набрать три очка», — сказал Павлюченко.