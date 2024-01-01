«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: кто фаворит матча АПЛ, во сколько начало, смотреть онлайн

1 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.48. Успех чёрно-белых оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии насчитывает уже 12 матчей. За этот период времени подопечные Юргена Клоппа забили 23 мяча, а пропустили только девять. У «Ньюкасла» дела обстоят намного хуже. В последних пяти турах в чемпионате Англии он победил только «Фулхэм» (3:0), на домашнем стадионе. Проиграли подопечные Эдди Хау «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:3).

В трёх из четырёх случаев в соперниках у «сорок» были располагающиеся в нижней части турнирной таблицы АПЛ клубы. Несмотря на это, «Ньюкасл» много пропустил и в результате спустился на девятую строчку. Отставание от занимающего шестое место «Вест Хэма» составляет четыре очка.