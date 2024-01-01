«Лестер» — «Хаддерсфилд»: во сколько начало матча Чемпионшипа, кто фаворит, ставки

1 января состоится матч 26-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Хаддерсфилд». Начало – в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» можно с коэффициентом 1.18. Успех «терьеров» оценён в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Букмекеры предполагают, что игра «Лестер» — «Хаддерсфилд» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен за 2.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.28.

«Лестер» находится на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 62 очка в 25 матчах. Клуб выиграл 20 встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «лисы» провели 12 игр, в которых одержали 10 побед.

«Хаддерсфилд» нестабильно выступил в последних пяти встречах Чемпионшипа. Он победил только «Блэкберн» (3:0), а завершил вничью матч с «Бристоль Сити» (1:1). Проиграл клуб «Престону» (1:3) и «Норвичу» (0:2) и «Мидлсбро» (1:2).

«Терьеры» занимают 21-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 25 очков в 25 встречах. Клуб выиграл пять матчей и 10 завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Даррена Мура провели 12 встреч, в которых одержали две победы.