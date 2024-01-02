«Валенсия» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Вильярреал».

Ставка: ничья за 3.45.

«Валенсия» и «Вильярреал» встретятся в 19-м туре чемпионата Испании. Соперники стоят рядом друг с другом в таблице. Не уверен, кто тут точно сможет выиграть.

«Валенсия» с 23 очками сейчас идёт на 10-м месте в таблице Примеры. Соперники выше отрываются от клуба на три и более очков. Так что «летучим мышам» необходимо начать стабильно выигрывать, чтобы не отставать от противников из еврокубковой зоны. И в последнее время со стабильными победами у «летучих мышей» проблемы.

«Валенсия» недавно шла на серии без побед из пяти туров, за время которой она чередовала ничьи и поражения. Но серия прервалась на игре с «Райо Вальекано» (1:0). Помимо этого, «летучие мыши» недавно обыграли «Аросу» в Кубке Испании (1:0).

«Вильярреал» пока что хуже проводит сезон, в сравнении с его соперником по этой встрече. С 19 очками в активе клуб располагается на 13-м месте. Он уступает «Осасуне» с позиции выше только по дополнительным параметрам. Но не факт, что в ближайшее время «жёлтая подлодка» улучшит своё положение в лиге – она тоже часто терпела неудачи недавно.

Помимо Ла Лиги, «Вильярреал» представлял Испанию в Лиге Европы несколько месяцев. Там он сумел выйти в плей-офф с первого места. А вот «Валенсия» в еврокубках в этом сезоне не участвовала.

Думаю, противники тут не определят победителя. Они оба часто терпели неудачи недавно. Так что рискованного футбола я от команд не жду – сыграют осторожно, от обороны. Велика вероятность, что очки клубы поделят», — сказал Мостовой.