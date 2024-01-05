«Тоттенхэм» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.90.

«Тоттенхэм» и «Бернли» сыграют в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Думаю, фаворит тут очевиден. Несмотря на последние проблемы, «шпоры» обязаны легко выигрывать сейчас.

Не так давно «Тоттенхэм» попал в небольшой кризис, сказалось большое количество травм. Клуб вышел на серию без побед и опустился в таблице АПЛ. Но подопечные Постекоглу смогли прервать серию неудач. И вот коллектив уже почти только выигрывает – недавно он победил «Борнмут» (3:1), «Эвертон» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:0). По итогу в таблице Премьер-лиги «Тоттенхэм» всё ещё находится в топ-5 и борется за попадание в еврокубки.

А вот «Бернли» такими же результатами, как у «Тоттенхэма», похвастаться не может. В большинстве матчей со старта сезона клуб проигрывал. Сейчас в таблице чемпионата «бордовые» идут на 19-й позиции в зоне вылета. Соперники выше уже начинают отрываться от подопечных Компани. Слабо верится, что коллектив начнёт сейчас часто побеждать и выберется со дна таблицы.

У меня нет сомнений в том, что «Тоттенхэм» сегодня выиграет. Клуб первые месяцы сезона боролся за победу в АПЛ. Сейчас ситуация изменилась. Но в Кубке Англии шансы у «шпор» неплохие, я считаю. Даже не первым составом хозяева поля обязаны обыгрывать противника», — сказал Павлюченко.