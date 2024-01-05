«Тоттенхэм» — «Бёрнли»: во сколько начало матча Кубка Англии, кто фаворит, какой прогноз

5 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лилово-белых можно с коэффициентом 1.55. Успех «бордовых» оценён в 5.60. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.70.

Аналитики считают, что матч «Тоттенхэм» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

«Шпоры» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков. Закончили год подопечные Ангелоса Постекоглу на весьма позитивной ноте. Однако новый они начинают с огромным количеством кадровых потерь. В лазарете пребывает ряд ведущих футболистов.

Более того, вскоре стартуют Кубок Азии и Кубок Африки, и лилово-белые на некоторое время лишатся ещё двух игроков — Сон Хын Мина и Ива Биссума.

«Бёрнли» очень плохо начал сезон. В стартовых 13 турах в чемпионате Англии он одержал только одну победу и один раз сыграл вничью. «Бордовые» располагаются в зоне вылета. Отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Эвертона» составляет пять очков, что немало.

С другой стороны, начиная с декабря подопечные Венсана Компани здорово прибавили. В последних семи встречах в АПЛ они уступили «Вулверхэмптону» (0:1), «Эвертону» (0:2), лидирующему «Ливерпулю» (0:2) и занимающей вторую строчку «Астон Вилле» (2:3). Вничью сыграли с «Брайтоном» (1:1), а победили «Шеффилд» (5:0) и «Фулхэм» (2:0).