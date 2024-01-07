«Торино» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Серии А

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Наполи».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Торино» крепкая команда, находится на 10-м месте, «Наполи» кстати на 8-м, 4 очка между этими командами, но «Торино» явно не хватает креатива. Да, команда структурная, которую тренер хорошо собрал, она его понимает, играет. Креативных игроков, хотя есть какие-то футболисты из «Аталанты» в «Торино», явно команде не хватает, слишком просто она действует, хотя довольно надежно в обороне. В общем, «Торино» такая низовая команда, которая меньше гола за игру пропускает, но и забивает тоже немного, у нее статистика в 18-ти играх – 18 голов. Поэтому я был бы рад, если бы Алексей Миранчук также повторил свой путь, перешел в «Торино», где будет иметь очень много игрового времени и помогать команде забивать.

Что касается «Наполи», на мой взгляд, команда в кризисе, потому что от той игры, которая была в прошлом сезоне уже ничего не осталось, уже тренера сменили. Сейчас тренирует Маццарри, который тоже любит оборонительный футбол, и надо сказать, что пока даже если футболисты практически те же у «Наполи» остались, то игра совершенно другая, уже практически ничего не напоминают из того, что было в прошлом году. Команда обороняется уже не так надежно, а в атаке действует вообще разрозненно, то есть те же самые атакующие футболисты в «Наполи» играют, но командных нет взаимодействий, нет какой-то командной химии, каждый сам за себя.

И Хвича не может себя проявить, ну и команда в атаке зависит полностью от Осимхена. Если Осимхен играет, то он может в одиночку судьбу матча решить, сам забить или отдать тому же Хвиче, все сводится на Осимхене в игре «Наполи», когда его нет на поле, то команда превращается в такого крепкого середняка, как раз в команду уровня «Торино». Насколько я понимаю в этом матче Осимхен участие не примет, потому что он уехал на Кубок Африки. Собственно говоря, я даже себе не представляю, как «Наполи» будет атаковать. К примеру, прошлый тур «Наполи» играл дома против аутсайдера «Монцы». Осимхен и Политано в этом матче не играли и «Наполи» ничего не сделал даже дома, причем еще мог пропустить — их простили и не забили пенальти. Даже против аутсайдера моментов было создано ноль, на ничью отскочили. Я думаю, что в этом матче с большим трудом что-то созидать будет получаться у «Наполи». Однозначно матч будет низовой», — сказал Мор.