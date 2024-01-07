«Торино» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Торино» — «Наполи».

Ставка: оба забьют за 1.91.

«Торино» и «Наполи» встретятся в 19-м туре Серии А. В таблице противники стоят почти на соседних позициях. Так что я тут не уверен, что действующий чемпион Италии сможет выиграть.

«Наполи» не лучшим образом проводит сезон. Позволяет себе клуб допускать слишком много ошибок. Часто неаполитанцы теряют очки. В пяти турах у них всего одна виктория – 2:1 с «Кальяри» из нижней части таблицы. А вот более сильным противникам коллектив проигрывал – 0:2 от «Ромы», 0:1 от «Ювентуса» и 0:3 от «Интера». В таблице Серии А «Наполи» опустился уже на восьмое место. От зоны еврокубков отстаёт на одно очко. Но я не уверен, что в топ-6 клуб в своей нынешней форме сумеет закрепиться.

«Торино» тоже чередует разные результаты. Хотя у них с «Наполи», конечно, изначально были разные ожидания от сезона. Так что нахождение в середине турнира на десятом месте не так огорчает туринцев, думаю. Недавно коллектив еще и шёл на серии без поражений, чередуя победы и ничьи. Серия прервалась на прошлом туре – 0:1 от «Фиорентины».

Ожидаю сегодня равную игру. Если смотреть только на вывеску и помнить, что в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом, то гости кажутся очевидными фаворитами. Однако на деле ситуация совсем другая. Их уровень не так сильно отличается. Думаю, неаполитанцы тут не добудут сухую викторию», — сказал Мостовой.