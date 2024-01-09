«Мидлсбро» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Мидлсбро» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.62.

«Мидлсбро» и «Челси» встретятся в полуфинале Кубка лиги. Конечно, у хозяев поля, участвующих в Чемпионшипе, шансов тут мало. Уверен, что «синие» пройдут в следующий этап.

«Мидлсбро» не лучшим образом выступал в последнее время. В четырёх матчах клуб проиграл трижды. В таблице Чемпионшипа «боро» опустился к середине таблицы. Хотя плотность команд там большая – победы в ближайшее время вернут подопечных Кэррика на верхушку турнира. Также на днях «Мидлсбро» вылетел из Кубка Англии от «Астон Вилллы» — 0:1.

«Челси» же выступал не так плохо в последнее время. В этом сезоне команда чередует разные результаты, из-за чего стоит в середине таблицы АПЛ. Но если брать последние встречи, то подопечные Почеттино только выигрывали – 2:1 с «Кристал Пэлас», 3:2 с «Лутон Таун» и 4:0 с «Престоном» в Кубке Англии.

Сезон тяжело проходит для «Челси», владельцы которого вложили большие деньги в клуб. В Премьер-лиге у «синих» уже не так много шансов. Так что подопечные Почеттино сейчас борются за победы в других турнирах. В полуфинале Кубка лиги у команды не такой тяжёлый соперник. Уверен, что «Мидлсбро» тут потерпит поражение», — сказал Павлюченко.