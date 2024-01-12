«Трактор» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Челябинске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.91.

«9 января подопечные Алексея Заварухина встречались дома с «Нефтехимиком». И до начала третьего периода уступали 1:2. Но затем Семён Дер-Аргучинцев, Максим Шабанов и Антон Бурдасов перевернули игру, и «трактористы» одержали победу – 5:2. Таким образом, челябинская команда на данный момент имеет 59 очков в 50 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции.

«Ак Барс» даже после четырёх побед подряд идёт шестым. Правда, у команды Зинэтулы Билялетдинова сыграно 48 матчей, а очков имеется 58. То есть после очного соперничества в пятницу команды могут поменяться местами в турнирной таблице.

9 января «Белые барсы» дома лишь по буллитам превзошли «Барыс» в «кошачьем» дерби – 1:0. Кирилл Семёнов стал автором победной попытки, а Тимур Билялов заработал очередной «сухарь».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2024, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне «Ак Барс» и «Трактор» играли в Казани на самом старте, и тогда, 4 сентября, хоккеисты из Татарстана были сильнее – 5:3. Естественно, что челябинцы хотят взять реванш у себя на льду. И такая возможность у них есть. Они выиграют», — сказал Емелин.