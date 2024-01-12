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«Севилья» — «Алавес»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз

«Севилья» — «Алавес»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз
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12 января состоится матч 20-го тура Примеры «Севилья» — «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на Оkko.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нервионцев» можно с коэффициентом 1.90. Успех «славных» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Действующий победитель Лиги Европы переживает очень непростые времена. «Севилья» вылетела из еврокубков и занимает только 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кадиса» составляет всего лишь одно очко.

Испания - Примера . 20-й тур
12 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Алавеса» дела идут не лучше. Он располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Примеры. Отрыв от «Севильи» составляет одно очко. В 19 турах в первенстве «славные» одержали только четыре победы, причём все они были добыты на домашнем стадионе. Ещё было пять ничьих.

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