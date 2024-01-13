«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз Эдуарда Мора на игру Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.

«Лейпциг» продолжает играть в тот футбол, который демонстрировал последнее время, развивать молодые таланты, играть очень быстро, агрессивно. Ну и надо сказать, что у «Лейпцига» очень много в этом году получается, раскрываются молодые таланты, бельгиец Опенда забивает практически постоянно, сейчас на него очень большой спрос. Симонс очень сильно прибавил, нашёл себя. Его встроили и играет всё большую роль. Да, забивает не так много, но очень сильно прогрессирует и оказывает влияние на игру. Ну и вообще вся команда действует неплохо. На четвёртом месте находится «Лейпциг», на шестом месте «Айнтрахт», но между этими командами целых девять очков.

Надо сказать, что «Айнтрахт» — команда уже не такая закрытая, какой она была совсем недавно. Они уже гораздо больше играют в атаку. Что касается игр на выезде, то последние два матча команда проиграла, но до этого в принципе были выездные победы. То есть здесь какой-то явной динамики или закономерности нет, а у «Лейпцига» есть.

В восьми матчах команда одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, в том числе с «Баварией» — 2:2. Другая ничью была с «Бохумом» 0:0. С «Бохумом» был один из двух матчей, в котором «Лейпциг» не забил. А так команда забивает довольно-таки много и часто забивает по три гола и даже больше. Редко не забивает «Лейпциг», в основном это им очень хорошо удаётся.

Что касается «Айнтрахта», то там прямой закономерности нет. Могут забить пять «Баварии», потом проиграть 0:3 «Байеру» — в общем, здесь как получится. Но я думаю, что после такой паузы это будет довольно-таки яркая и открытая игра. Думаю, в любом случае голов будет много. Конечно же, обе команды забьют, но по всем раскладам «Лейпциг» здесь должен победить. Опять же учитывая, что команда довольно часто забивает не меньше трёх голов, после такой паузы в домашней игре сразу сделает себе хороший отрыв. Конечно, «Лейпциг» сделает всё для этого. Мне кажется, что счёт будет в районе 3:1 – 3:2.

Мой прогноз – обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 гола. Это самый железобетонный прогноз», — сказал Мор.