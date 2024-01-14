«Милан» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» за 2.21.

«Милан» сумел оторваться немного от преследователей. Сейчас он идёт на третьем месте — разрыв с противниками ниже составляет шесть и более очков. Однако подопечным Пиоли нужно ещё самим нагнать лидеров турнира — от «Ювентуса» со второго места они отстают на семь очков. В последнее время «Милан» чаще выигрывал в Серии А — 3:0 с «Эмполи», 1:0 с «Сассуоло» и 3:0 с «Монцей». Правда, между этими результатами затесалась совсем не обязательная ничья с «Салернитаной» (2:2).

«Рома» же всё ещё находится в пылу борьбы за еврокубки. Сейчас с 29 очками команда идёт на восьмом месте и отстаёт от ближайших противников из топ-6 на одно и три очка. Кажется, что это совсем небольшой разрыв. Однако стабильных викторий мы от подопечных Моуринью давно не видели. Недавно римляне теряли очки в противостояниях с «Аталантой» (1:1), «Ювентусом» (0:1) и с «Болоньей» (0:2). Хотя стоит отметить, что все эти клубы идут выше «Ромы» в таблице.

В общем, игра будет яркой. «Милан» точно не станет отсиживаться в обороне — ему необходимо добывать викторию, чтобы не отставать от лидеров. «Роме» будет сложнее — у неё много травмированных. Уже пришлось клубу подписывать молодого защитника из «Ювентуса». Так что я тут не уверен в успехе гостей», — сказал Мостовой.