«Эвертон» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 14 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (0) за 2.04.

«Эвертон» примет дома «Астон Виллу» в очередном туре АПЛ. На первый взгляд тут особой интриги нет. Но я всё же не уверен, что «львы» легко тут добудут три очка.

«Эвертон» в этом сезоне довольно нестабилен. В декабре команда шла на серии из четырёх побед, в том числе сумела обыграть сильных противников в лице «Ньюкасла» (3:0) и «Челси» (2:0). За этот период «ириски» ещё и не пропускали. Но под конец года подопечные Дайча снова начали терять очки, в том числе в противостояниях с равными соперниками, — 1:2 с «Фулхэмом», 0:3 с «Вулверхэмптоном» и 0:0 с «Кристал Пэлас».

Конечно, сильно влияет на настрой команды из Ливерпуля и штраф в 10 очков. В таблице «Эвертон» всё ещё не может оторваться от зоны вылета — идёт на пограничном 17-м месте. А вот «Астон Вилла» всё ещё располагается на верхушке турнира. Сейчас она идёт второй в таблице, отставая от «Ливерпуля» всего на три очка. Могли бы подопечные Эмери и лидировать, возможно. Однако «львы» потеряли очки недавно в матчах с «Шеффилдом» (1:1) и с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

В других недавних мачтах «Вилла» только выигрывала. Впрочем, у неё давно уже не было сильных соперников. В начале прошлого месяца коллектив сумел одолеть «Арсенал» и «Ман Сити» (1:0 оба раза). Но с тех пор уже прошло время. Сейчас я не уверен, что «львы» точно обыграют соперника. «Эвертон» у себя дома умеет сдерживать противников. Как минимум «ириски» тут точно не уступят, я считаю», — сказал Павлюченко.