«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «МЮ» за 2.24.

«Для наставника «Тоттенхэма» этот матч будет настоящим воспоминанием, так как свою первую победу в качестве главного тренера «шпор» он одержал как раз над «МЮ». Вот он приезжает в гости к «Манчестер Юнайтед» с Тимо Вернером в составе. Любопытно будет посмотреть, как он возвращается в английский чемпионат.

«Челси» его проклинает, а «Тоттенхэм» пока ему победные песни не поёт, но этот человек точно пригодится команде. Есть свои проблемы в атаке. Постепенно некоторые из игроков возвращаются в строй, но есть и травмированные лидеры.

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне бросает из огня да в полымя, то ярко играет команда, то не ярко. Кубок не берём, но чемпионат и тут волнообразная форма. Не исключено, что на стадионе будет царить волна оптимизма. Если глянуть на линию, то 2.24 на победу «Манчестер Юнайтед» дома — это очень неплохо.

Да, было очное поражение со счётом 1:6, но то было давно и больно, а с той поры «МЮ» забирает максимум на своём поле. В данном случае победа «МЮ» маячит очень здорово», — сказал Казанский.