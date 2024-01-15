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«Коламбус» — «Ванкувер»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Коламбус» — «Ванкувер»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Коламбус» – «Ванкувер».

Ставка: победа «Ванкувера» за 1.72.

«От встречи лидера лиги с явным аутсайдером не ждёшь больших сюрпризов. «Коламбус» хотя и играет дома, но рассчитывать на очки с «Ванкувером» слишком наивно. «Блю Джекетс» проиграли три матча подряд, а в двух последних пропускали больше пяти шайб. Команда заслуженно опустилась на предпоследнее место Востока. Оборона «Коламбуса» — худшая в конференции. За 43 матча «жакеты» пропустили 162 шайбы.

Положение «Ванкувера» кардинально отличается. «Кэнакс» выиграли пять последних матчей, а 14 января засушили «Баффало» (1:0). «Ванкувер» лидирует на Западе не только по набранным очкам, но и по заброшенным шайбам. «Коламбусу» не позавидуешь. Слабо верится, что «Блю Джекетс» справятся с разнообразным нападением «Кэнакс». Поставим на победу «Ванкувера» в основное время», — сказал Титов.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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