«Авангард» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.81.

«Подопечные Михаила Кравца ведут борьбу за первое место по итогам регулярного чемпионата не только у себя на «Востоке», но и во всей КХЛ. Сейчас у сибиряков 71 очко в 50 матчах и текущее второе место вслед за «Металлургом». Омичи вернулись домой после успешного выезда на Дальний Восток, где они по два раза обыграли «Адмирал» (2:1 (ОТ) и 2:1) и «Амур» (3:2 и 3:1). Рид Буше, Николай Прохоркин и Валентин Пьянов в этих встречах были результативны.

Ну а ЦСКА 15 января встречался на выезде с «Автомобилистом». Армейцы вели в счёте до 54-й минуты, но умудрились проиграть ещё в основное время – 2:3. Хотя тот факт, что Владислав Каменев и Константин Окулов вновь забрасывают шайбы, должен настраивать поклонников красно-синих на позитивный лад. В общем, текущее седьмое место на «Западе» явно не для команды Сергея Фёдорова.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне соперники встречались в Москве, и тогда 9 ноября омичи были сильнее – 6:4. Сейчас они тоже выглядят фаворитами. И опять одержат победу. На этот раз в овертайме», — сказал Емелин.